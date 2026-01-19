https://ria.ru/20260119/peskov-2068762220.html
В Кремле наблюдают за происходящим вокруг Гренландии, заявил Песков
В Кремле пристально наблюдают за происходящим вокруг Гренландии, в последние дни поступает очень много беспокойной информации об этом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
гренландия
россия
китай
дмитрий песков
удары сша по венесуэле
гренландия
россия
китай
2026
