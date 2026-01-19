Рейтинг@Mail.ru
В Кремле наблюдают за происходящим вокруг Гренландии, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2026
12:39 19.01.2026
В Кремле наблюдают за происходящим вокруг Гренландии, заявил Песков
в мире
гренландия
россия
китай
дмитрий песков
удары сша по венесуэле
гренландия
россия
китай
в мире, гренландия, россия, китай, дмитрий песков, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Удары США по Венесуэле
© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле пристально наблюдают за происходящим вокруг Гренландии, в последние дни поступает очень много беспокойной информации об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом в последние дни очень много такой беспокойной информации поступает. Конечно же, мы самым пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее", - сказал Песков журналистам.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркнул, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
09:19
 
