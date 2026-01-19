https://ria.ru/20260119/peskov-2068761061.html
Песков поздравил журналистов с Крещением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с праздником Крещения. РИА Новости, 19.01.2026
Песков поздравил журналистов с праздником Крещения