Песков поздравил журналистов с Крещением - РИА Новости, 19.01.2026
12:38 19.01.2026
Песков поздравил журналистов с Крещением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с праздником Крещения.
общество, россия, иордан, дмитрий песков, иисус христос, русская православная церковь, крещение господне
Общество, Россия, Иордан, Дмитрий Песков, Иисус Христос, Русская православная церковь, Крещение Господне
Песков поздравил журналистов с Крещением

Песков поздравил журналистов с праздником Крещения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов с праздником Крещения.
"Понедельник, 19 января, Крещение, всех с праздником Крещения", - сказал Песков журналистам.
В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник верующие начали на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник.
Крещение - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Крещение Господне в 2026 году: что нужно знать
16 января, 19:29
 
