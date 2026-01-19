Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудно не согласиться с мнением ряда экспертов, считающих, что президент США Дональда Трампа, решив вопрос присоединения Гренландии, войдет в мировую историю.