Рейтинг@Mail.ru
Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 19.01.2026 (обновлено: 12:59 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/peskov-2068759181.html
Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю
Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю - РИА Новости, 19.01.2026
Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудно не согласиться с мнением ряда экспертов, считающих, что президент США Дональда Трампа, решив... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:33:00+03:00
2026-01-19T12:59:00+03:00
гренландия
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0a4102597d8ed7d36887705e1dfc793.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068657337.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538456_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_83051a1d10a461cc9470ccda4855ce04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, сша
Гренландия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, США
Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю

Песков считает, что Трамп войдет в мировую историю, присоединив Гренландию

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудно не согласиться с мнением ряда экспертов, считающих, что президент США Дональда Трампа, решив вопрос присоединения Гренландии, войдет в мировую историю.
"Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю. И еще раз повторяю, без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться", - сказал Песков журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
08:00
 
ГренландияДмитрий ПесковДональд ТрампВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала