https://ria.ru/20260119/peskov-2068758298.html
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:32:00+03:00
2026-01-19T12:32:00+03:00
2026-01-19T12:45:00+03:00
россия
дания
гренландия
в мире
дмитрий песков
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068696227.html
россия
дания
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, гренландия, в мире, дмитрий песков, дональд трамп, удары сша по венесуэле
Россия, Дания, Гренландия, В мире, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии
Песков не ответил на вопрос о планах РФ в отношении Дании и Гренландии