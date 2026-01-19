Рейтинг@Mail.ru
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии
12:32 19.01.2026 (обновлено: 12:45 19.01.2026)
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии. РИА Новости, 19.01.2026
Песков не ответил на вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии

Песков не ответил на вопрос о планах РФ в отношении Дании и Гренландии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о планах России в отношении Дании и Гренландии.
Журналисты спросили о том, как в Кремле относятся к последним заявлениям президента США Дональда Трампа о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
"Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставлю это без комментариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркнул, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
