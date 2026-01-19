Рейтинг@Mail.ru
В Киеве потребовали начать прямые переговоры с Россией
03:22 19.01.2026
В Киеве потребовали начать прямые переговоры с Россией
Урегулировать конфликт на Украине при посредничестве других стран не получится, требуются прямые переговоры Киева с Москвой, заявил бывший помощник Леонида...
в мире
украина
россия
киев
олег соскин
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Киев, Олег Соскин
В Киеве потребовали начать прямые переговоры с Россией

Соскин заявил, что Украине пора начать прямые переговоры с Россией

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине при посредничестве других стран не получится, требуются прямые переговоры Киева с Москвой, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Надо выходить на прямые переговоры между Украиной и Российской Федерацией" , — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
"Настоящая война": в США предупредили Украину о последствиях удара ЕС
02:11
По мнению политолога, попытки прийти к завершению конфликта ни к чему не приводят из-за желания Владимира Зеленского привлечь к процессу как можно больше участников. При этом, пояснил эксперт, глава киевского режима заблуждается, если думает, что у него все еще есть союзники.
"Это все происходит на фоне полного краха — экономического, финансового, энергетического, гуманитарного <…> Это уже конвульсии и агония режима", — резюмировал Соскин.
"Россия не приглашается". На Западе высказались о переговорах по Украине
17 января, 14:56
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
Генсек ОБСЕ призвал возобновить переговоры по Украине
15 января, 17:44
 
