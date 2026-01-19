https://ria.ru/20260119/peregovory-2068675184.html
В Киеве потребовали начать прямые переговоры с Россией
2026-01-19T03:22:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
олег соскин
В Киеве потребовали начать прямые переговоры с Россией
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине при посредничестве других стран не получится, требуются прямые переговоры Киева с Москвой, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Надо выходить на прямые переговоры между Украиной
и Российской Федерацией" , — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По мнению политолога, попытки прийти к завершению конфликта ни к чему не приводят из-за желания Владимира Зеленского
привлечь к процессу как можно больше участников. При этом, пояснил эксперт, глава киевского режима заблуждается, если думает, что у него все еще есть союзники.
"Это все происходит на фоне полного краха — экономического, финансового, энергетического, гуманитарного <…> Это уже конвульсии и агония режима", — резюмировал Соскин
.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву
время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.