В Киеве потребовали начать прямые переговоры с Россией

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине при посредничестве других стран не получится, требуются прямые переговоры Киева с Москвой, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.