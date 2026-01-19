https://ria.ru/20260119/penza-2068914023.html
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 19.01.2026
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 19.01.2026
