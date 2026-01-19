В ГД рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В 2026 году будут индексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

"Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет", - сказал Панеш.