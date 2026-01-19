https://ria.ru/20260119/pensiya-2068672344.html
В ГД рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году
В 2026 году будут индексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 19.01.2026
общество
госдума рф
лдпр
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В 2026 году будут индексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет", - сказал Панеш.
Он отметил, что при увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате, и назначает повышенную сумму со следующего месяца после месяца увольнения.