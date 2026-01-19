Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году
02:19 19.01.2026
В ГД рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году
В ГД рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году
В 2026 году будут индексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 19.01.2026
общество, госдума рф, лдпр
Общество, Госдума РФ, ЛДПР
В ГД рассказали об индексации выплат работающим пенсионерам в 2026 году

Депутат Панеш: работающим пенсионерам в РФ индексируют пенсию в 2026 году

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В 2026 году будут индексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет", - сказал Панеш.
Он отметил, что при увольнении Социальный фонд проводит перерасчет с учетом индексаций прошлых лет, которые ранее не отражались в выплате, и назначает повышенную сумму со следующего месяца после месяца увольнения.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Россиянам назвали факторы, влияющие на размер пенсии
17 января, 12:48
 
