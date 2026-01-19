Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие при осмотре позиций ВСУ на константиновском направлении обнаружили греческий паспорт, что может свидетельствовать о присутствии иностранных наемников, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Соболь".