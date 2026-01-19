https://ria.ru/20260119/pasport-2068686715.html
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 19.01.2026
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой
Российские военнослужащие при осмотре позиций ВСУ на константиновском направлении обнаружили греческий паспорт, что может свидетельствовать о присутствии... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T07:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой
РИА Новости: бойцы ВС РФ нашли греческий паспорт в опорнике под Константиновкой