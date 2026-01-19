Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 19.01.2026
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 19.01.2026
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой
Российские военнослужащие при осмотре позиций ВСУ на константиновском направлении обнаружили греческий паспорт, что может свидетельствовать о присутствии... РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
вооруженные силы украины
россия, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России нашли греческий паспорт в опорнике ВСУ под Константиновкой

РИА Новости: бойцы ВС РФ нашли греческий паспорт в опорнике под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие при осмотре позиций ВСУ на константиновском направлении обнаружили греческий паспорт, что может свидетельствовать о присутствии иностранных наемников, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Соболь".
"При заходе на опорный пункт ВСУ начали осматривать позиции, проводить досмотр. В ходе осмотра был обнаружен греческий паспорт. Мы сразу его изъяли и передали по команде вышестоящему начальству", — рассказал собеседник агентства.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
