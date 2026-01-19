Под Пензой две женщины погибли из-за отравления угарным газом

"По предварительным данным, вечером 18 января 2026 года в рабочем поселке Колышлей в многоквартирном жилом доме две женщины погибли от отравления угарным газом. Еще семь местных жителей, в том числе ребенок в возрасте 12 лет, госпитализированы в учреждение здравоохранения, им оказана необходимая медицинская помощь, угроза их жизни и здоровью отсутствует", - говорится на сайте надзорного ведомства.