Под Пензой две женщины погибли из-за отравления угарным газом

Две женщины погибли в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме в пензенском поселке, еще семеро были госпитализированы
САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости.
Две женщины погибли в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме в пензенском поселке, еще семеро были госпитализированы, сообщает
прокуратура области.
"По предварительным данным, вечером 18 января 2026 года в рабочем поселке Колышлей в многоквартирном жилом доме две женщины погибли от отравления угарным газом. Еще семь местных жителей, в том числе ребенок в возрасте 12 лет, госпитализированы в учреждение здравоохранения, им оказана необходимая медицинская помощь, угроза их жизни и здоровью отсутствует", - говорится на сайте надзорного ведомства.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии, добавили в прокуратуре. Действиям ответственных лиц, в том числе на предмет обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования, будет дана оценка.