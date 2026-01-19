Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями - РИА Новости, 19.01.2026
04:09 19.01.2026
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Семь из десяти (70%) россиянок заявили, что скорее не стали бы начинать отношения с симпатичным мужчиной, который в 30-40 лет продолжает жить с родителями,... РИА Новости, 19.01.2026
общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
Свидание
Свидание - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Свидание. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Семь из десяти (70%) россиянок заявили, что скорее не стали бы начинать отношения с симпатичным мужчиной, который в 30-40 лет продолжает жить с родителями, следует из результатов опроса Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среднем, согласно итогам опроса, россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год. Кроме того, нормой отделения от родителей как дочерей, так и сыновей респонденты в среднем тоже назвали 21 год, следует из результатов опроса.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ
24 декабря 2025, 16:25
Исходя из итогов опроса, большинство (70%) женщин сказали, что не стали бы начинать отношения с симпатичным им мужчиной, который в 30-40 лет продолжает жить с родителями, 16% скорее вступили бы в отношения с таким мужчиной, при этом менее половины (41%) российских мужчин не смущает, что женщина в 30-40 лет продолжает жить с родителями, 39% рассказали, что не вступили бы в отношения с той, кто живет с родителями.
По мнению 73% опрошенных, неприемлемо, чтобы взрослый мужчина постоянно следовал советам матери по жизненным вопросам, 20% назвали такую ситуацию приемлемой, при этом среди мужчин приемлемым это считают 26%, неприемлемым - 65%, следует из результатов опроса. 80% женщин подчеркнули, что взрослый мужчина не должен всегда следовать советам матери, 15% назвали это допустимым, добавляется в опросе.
Согласно итогам опроса, более четверти (27%) респондентов назвали приемлемой ситуацию, в которой взрослая женщина следует советам своей матери по жизненным вопросам, 67% считают такое недопустимым.
Социологический опрос - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ВЦИОМ сообщил, что россияне думают об опросах общественного мнения
14 ноября 2025, 19:56
"В российском обществе взросление по-прежнему происходит довольно рано на фоне мировых трендов и вопреки существующим стереотипам о молодежи. И, как показывают результаты исследования, россияне довольно нетерпимы к тем, кто или "засиделся" в родительском доме, или слишком долго "слушает маму", - прокомментировала итоги опроса эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак.
Эксперт обратила внимание, что такие требования особенно строги в отношении мужчин: их эмоциональная связь с матерями зачастую превращается в повод для иронии.
"В отношении женщин сопоставимой языковой маркировки не существует: их близость с родителями социально приемлема и не воспринимается как признак несостоявшейся взрослости. Примечательно, что в основном эту стигму активно воспроизводят сами женщины", - заключила Смак.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 24 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.
Российские флаги в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают героем 2025 года
23 декабря 2025, 12:39
 
Общество ВЦИОМ
 
 
