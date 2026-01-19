Володин анонсировал отчет правительства в Госдуме о работе в 2025 году

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отчет правительства РФ в Госдуме о работе в 2025 году пройдет в последнюю неделю февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в этом году принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.