Володин анонсировал отчет правительства в Госдуме о работе в 2025 году
Володин анонсировал отчет правительства в Госдуме о работе в 2025 году - РИА Новости, 19.01.2026
Володин анонсировал отчет правительства в Госдуме о работе в 2025 году
19.01.2026
2026-01-19T16:27:00+03:00
2026-01-19T16:27:00+03:00
2026-01-19T16:29:00+03:00
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отчет правительства РФ в Госдуме о работе в 2025 году пройдет в последнюю неделю февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Отчет правительства РФ
состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже", - сказал Володин
, слова которого приводит пресс-служба Госдумы
.
Отмечается, что на заседании Совета Госдумы Володин проинформировал о состоявшейся встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
, на которой обсуждался предстоящий отчет кабмина.
"Со следующей недели начнутся встречи политических фракций Госдумы с Михаилом Мишустиным", - отметил председатель Госдумы.
По его словам, в этом году принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.
В пресс-службе Госдумы подчеркнули, что по сложившейся практике в рамках комитетов пройдут встречи с профильными министрами и вице-премьерами.