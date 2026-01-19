Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 19.01.2026
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области - РИА Новости, 19.01.2026
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области
Российские войска освободили населенный пункт Прилуки в Запорожской области, не встретив серьезного стрелкового сопротивления, рассказал РИА Новости стрелок...
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Прилуки в Запорожской области, не встретив серьезного стрелкового сопротивления, рассказал РИА Новости стрелок группировки "Восток" с позывным "Камень".
После выхода к окраинам поселка российские подразделения начали планомерное продвижение вглубь населенного пункта.
"Подошли к самой деревне, к крайним домам. Взяли несколько домов, и всем стало понятно — мы уже зашли в поселок. Дальше начали методично, по одному дому, отрабатывать", — рассказал военнослужащий.
Противник пытался оказывать сопротивление, в том числе с применением пулеметов, однако штурмовые группы действовали по отработанной схеме.
"Были пулеметы, все как обычно: один отвлекает, другие работают. Закидывали гранатами, заходили, контролировали — стандартная тактика", — пояснил "Камень".
Активного стрелкового боя боевики ВСУ избегали.
"Серьезного сопротивления не было. Стрелкотню они не любят. Они привыкли сидеть и смотреть, как их прикрывают минометы, укрепления, "птички", — добавил он.
Подразделения российской группировки войск "Восток" 17 января освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
