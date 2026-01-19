ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Прилуки в Запорожской области, не встретив серьезного стрелкового сопротивления, рассказал РИА Новости стрелок группировки "Восток" с позывным "Камень".

После выхода к окраинам поселка российские подразделения начали планомерное продвижение вглубь населенного пункта.

"Подошли к самой деревне, к крайним домам. Взяли несколько домов, и всем стало понятно — мы уже зашли в поселок. Дальше начали методично, по одному дому, отрабатывать", — рассказал военнослужащий.

Противник пытался оказывать сопротивление, в том числе с применением пулеметов, однако штурмовые группы действовали по отработанной схеме.

"Были пулеметы, все как обычно: один отвлекает, другие работают. Закидывали гранатами, заходили, контролировали — стандартная тактика", — пояснил "Камень".

Активного стрелкового боя боевики ВСУ избегали.

"Серьезного сопротивления не было. Стрелкотню они не любят. Они привыкли сидеть и смотреть, как их прикрывают минометы, укрепления, "птички", — добавил он.