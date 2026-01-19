https://ria.ru/20260119/osvobozhdenie-2068680505.html
Боец рассказал детали освобождения Прилук в Запорожской области
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d55c351a60c2f1415c24f8af17eaf9b7.jpg
ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Прилуки в Запорожской области, не встретив серьезного стрелкового сопротивления, рассказал РИА Новости стрелок группировки "Восток" с позывным "Камень".
После выхода к окраинам поселка российские подразделения начали планомерное продвижение вглубь населенного пункта.
"Подошли к самой деревне, к крайним домам. Взяли несколько домов, и всем стало понятно — мы уже зашли в поселок. Дальше начали методично, по одному дому, отрабатывать", — рассказал военнослужащий.
Противник пытался оказывать сопротивление, в том числе с применением пулеметов, однако штурмовые группы действовали по отработанной схеме.
"Были пулеметы, все как обычно: один отвлекает, другие работают. Закидывали гранатами, заходили, контролировали — стандартная тактика", — пояснил "Камень".
Активного стрелкового боя боевики ВСУ
избегали.
"Серьезного сопротивления не было. Стрелкотню они не любят. Они привыкли сидеть и смотреть, как их прикрывают минометы, укрепления, "птички", — добавил он.
Подразделения российской группировки войск "Восток" 17 января освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области
. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ
.