https://ria.ru/20260119/osventsim-2068814778.html
Российских дипломатов не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Российских дипломатов не пригласили на годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 19.01.2026
Российских дипломатов не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти не пригласили посольство России на официальное празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:19:00+03:00
2026-01-19T15:19:00+03:00
2026-01-19T15:19:00+03:00
в мире
россия
освенцим
польша
кароль навроцкий
юнеско
ссср
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40817/06/408170676_0:41:3076:1771_1920x0_80_0_0_9fa97fa180f304ca5fb66dbb072f4e48.jpg
https://ria.ru/20250520/osventsim-2017974965.html
https://ria.ru/20260118/blokada-2068389096.html
россия
освенцим
польша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40817/06/408170676_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_33a49b78ca5a1d1e136e57c7828af300.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, освенцим, польша, кароль навроцкий, юнеско, ссср, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Освенцим, Польша, Кароль Навроцкий, ЮНЕСКО, СССР, Вторая мировая война (1939-1945)
Российских дипломатов не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
Российских дипломатов не пригласили на 81-ю годовщину освобождения Освенцима
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Польские власти не пригласили посольство России на официальное празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Нас не приглашали, как и в прошлые годы", - рассказал собеседник агентства.
"Тем не менее, мы храним и будем хранить память о жертвах концлагеря и подвиге советских солдат, освободивших его", - добавил дипломат.
27 января официально будет отмечаться 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме
. Почетное покровительство этому событию взял на себя президент Польши Кароль Навроцкий
.
В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов оста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе оста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России
на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.