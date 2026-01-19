Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Архивное фото

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше

Российских дипломатов не пригласили на годовщину освобождения Освенцима

ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Польские власти не пригласили посольство России на официальное празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

"Нас не приглашали, как и в прошлые годы", - рассказал собеседник агентства.

"Тем не менее, мы храним и будем хранить память о жертвах концлагеря и подвиге советских солдат, освободивших его", - добавил дипломат.

Кароль Навроцкий. 27 января официально будет отмечаться 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме . Почетное покровительство этому событию взял на себя президент Польши

В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации.