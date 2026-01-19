https://ria.ru/20260119/orel-2068894105.html
В Орле осудили мужчину, пытавшегося поджечь станцию сотовой связи
Орловский областной суд приговорил россиянина, который по заданию иностранного куратора пытался поджечь станцию сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы РИА Новости, 19.01.2026
Россиянин получил 14 лет колонии за попытку поджечь станцию сотовой связи в Орле
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Орловский областной суд приговорил россиянина, который по заданию иностранного куратора пытался поджечь станцию сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы за госизмену и покушение на диверсию, сообщили в ведомстве.
По данным суда, в октябре 2024 года через зашифрованные каналы интернет-мессенджеров фигурант вступил в сговор с представителем спецслужбы иностранного государства. По указанию куратора он выполнил ряд заданий, направленных на дестабилизацию обстановки в России
, в том числе нанес на стены жилых домов в Орле
надписи, призывающие к прекращению специальной военной операции.
"В ночь с 6 на 7 ноября 2024 года А., следуя прямому указанию иностранного куратора, попытался поджечь базовую станцию сотовой связи в городе Орле. Действия А. были своевременно пресечены оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, задержавшими его на месте преступления", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию).
"По совокупности преступлений А. назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 100 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в суде.