Рейтинг@Mail.ru
В Орле осудили мужчину, пытавшегося поджечь станцию сотовой связи - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/orel-2068894105.html
В Орле осудили мужчину, пытавшегося поджечь станцию сотовой связи
В Орле осудили мужчину, пытавшегося поджечь станцию сотовой связи - РИА Новости, 19.01.2026
В Орле осудили мужчину, пытавшегося поджечь станцию сотовой связи
Орловский областной суд приговорил россиянина, который по заданию иностранного куратора пытался поджечь станцию сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T20:11:00+03:00
2026-01-19T20:11:00+03:00
происшествия
орел
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20260117/sud-2068453844.html
https://ria.ru/20260113/mariupol-2067527028.html
орел
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, россия
Происшествия, Орел, Россия
В Орле осудили мужчину, пытавшегося поджечь станцию сотовой связи

Россиянин получил 14 лет колонии за попытку поджечь станцию сотовой связи в Орле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Орловский областной суд приговорил россиянина, который по заданию иностранного куратора пытался поджечь станцию сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы за госизмену и покушение на диверсию, сообщили в ведомстве.
По данным суда, в октябре 2024 года через зашифрованные каналы интернет-мессенджеров фигурант вступил в сговор с представителем спецслужбы иностранного государства. По указанию куратора он выполнил ряд заданий, направленных на дестабилизацию обстановки в России, в том числе нанес на стены жилых домов в Орле надписи, призывающие к прекращению специальной военной операции.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
17 января, 04:49
"В ночь с 6 на 7 ноября 2024 года А., следуя прямому указанию иностранного куратора, попытался поджечь базовую станцию сотовой связи в городе Орле. Действия А. были своевременно пресечены оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, задержавшими его на месте преступления", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию).
"По совокупности преступлений А. назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 100 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в суде.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Мариуполе подростка задержали за сбор данных для украинской разведки
13 января, 09:48
 
ПроисшествияОрелРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала