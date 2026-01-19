В Орле осудили мужчину, пытавшегося поджечь станцию сотовой связи

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Орловский областной суд приговорил россиянина, который по заданию иностранного куратора пытался поджечь станцию сотовой связи в Орле, к 14 годам лишения свободы за госизмену и покушение на диверсию, сообщили в ведомстве.

По данным суда, в октябре 2024 года через зашифрованные каналы интернет-мессенджеров фигурант вступил в сговор с представителем спецслужбы иностранного государства. По указанию куратора он выполнил ряд заданий, направленных на дестабилизацию обстановки в России , в том числе нанес на стены жилых домов в Орле надписи, призывающие к прекращению специальной военной операции.

"В ночь с 6 на 7 ноября 2024 года А., следуя прямому указанию иностранного куратора, попытался поджечь базовую станцию сотовой связи в городе Орле. Действия А. были своевременно пресечены оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации, задержавшими его на месте преступления", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию).