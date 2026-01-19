https://ria.ru/20260119/orden-2068682822.html
Военному госпиталю в Новосибирске вручили Орден Пирогова и боевое знамя
Военному госпиталю в Новосибирске вручили Орден Пирогова и боевое знамя
Военному госпиталю в Новосибирске вручили Орден Пирогова и боевое знамя
Временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров вручил 425-му военному госпиталю... РИА Новости, 19.01.2026
НОВОСИБИРСК, 19 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров вручил 425-му военному госпиталю присвоенный указом президента России Владимира Путина орден Пирогова, сообщила в понедельник пресс-служба ЦВО.
Ритуал прикрепления ордена к полотнищу знамени провели в военном госпитале. В церемонии приняли участие представители командования Центрального военного округа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников
, ветераны и сотрудники лечебного учреждения.
"Госпиталь достойно, проявляя мужество и отвагу на полях сражений в зоне специальной военной операции, заслуженно награжден орденом Пирогова. Это прежде всего заслуга находящихся здесь врачей, тех, кто сегодня выполняет свой долг, вместе с нашими бойцами находится на передовой, оказывает первую медицинскую помощь", - отметил Овчаров, обращаясь к сотрудникам военного госпиталя.
Отличившимся военнослужащим, находящимся на лечении и реабилитации в госпитале, проявившим мужество при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, вручили ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" I и II степени, а также медали Жукова, добавила пресс-служба.