Орбан назвал европейских миротворцев войнотворцами

БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Европа рано или поздно дойдет до отправки миротворческих войск на Украину, но практика показывает, что европейские миротворцы часто становятся "войнотворцами", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.