Орбан назвал европейских миротворцев войнотворцами
16:14 19.01.2026
Орбан назвал европейских миротворцев войнотворцами
Орбан назвал европейских миротворцев войнотворцами
Орбан назвал европейских миротворцев войнотворцами
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
нато
украина
венгрия
россия
Орбан назвал европейских миротворцев войнотворцами

Орбан: практика показывает, что миротворцы ЕС часто становятся войнотворцами

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Европа рано или поздно дойдет до отправки миротворческих войск на Украину, но практика показывает, что европейские миротворцы часто становятся "войнотворцами", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сейчас "коалиция желающих" означает, что это украинцы должны желать умереть за Украину, но потом придет время, как уже говорили лидеры ЕС, отправить войска на Украину, так сказать, в рамках миротворческой миссии. Европейский опыт показывает, что европейские миротворцы обычно становятся "войнотворцами", поэтому я не рекомендую Венгрии отправлять войска за пределы своих границ в рамках какой-либо европейской миротворческой миссии", - сказал Орбан, выступая на Форуме самоуправления в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
17 января, 18:07
По его словам, Венгрии также надо постараться избежать отправки денег Украине, поскольку эти средства нужны венгерской экономике.
"Денег столько, сколько их может произвести венгерская экономика. Если их отправить на Украину, здесь их не будет. Один форинт нельзя потратить в двух местах. Либо мы потратим деньги на Украине, либо в Матесалке (город на востоке Венгрии - ред.). Или в Днепре (Днепропетровске на Украине - ред.), или в Веспреме (город на западе Венгрии - ред.). Или в Киеве, или в Будапеште. Такова ситуация. Поэтому мы должны воздержаться от финансирования войны", - отметил Орбан.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, но Венгрия должна постараться избежать участия в ней. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Новое требование Киева поразило Орбана
17 января, 16:07
 
