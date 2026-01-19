Орбан назвал европейских миротворцев войнотворцами

БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Европа рано или поздно дойдет до отправки миротворческих войск на Украину, но практика показывает, что европейские миротворцы часто становятся "войнотворцами", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сейчас "коалиция желающих" означает, что это украинцы должны желать умереть за Украину, но потом придет время, как уже говорили лидеры ЕС, отправить войска на Украину, так сказать, в рамках миротворческой миссии. Европейский опыт показывает, что европейские миротворцы обычно становятся "войнотворцами", поэтому я не рекомендую Венгрии отправлять войска за пределы своих границ в рамках какой-либо европейской миротворческой миссии", - сказал Орбан, выступая на Форуме самоуправления в Будапеште.
По его словам, Венгрии также надо постараться избежать отправки денег Украине, поскольку эти средства нужны венгерской экономике.
"Денег столько, сколько их может произвести венгерская экономика. Если их отправить на Украину, здесь их не будет. Один форинт нельзя потратить в двух местах. Либо мы потратим деньги на Украине, либо в Матесалке (город на востоке Венгрии - ред.). Или в Днепре (Днепропетровске на Украине - ред.), или в Веспреме (город на западе Венгрии - ред.). Или в Киеве, или в Будапеште. Такова ситуация. Поэтому мы должны воздержаться от финансирования войны", - отметил Орбан.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, но Венгрия должна постараться избежать участия в ней. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
