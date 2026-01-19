https://ria.ru/20260119/orban-2068831551.html
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины - РИА Новости, 19.01.2026
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал завершить конфликт на Украине как можно скорее. РИА Новости, 19.01.2026
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины
Орбан: мир на Украине должен наступить прямо сейчас