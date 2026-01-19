Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 19.01.2026
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал завершить конфликт на Украине как можно скорее.
Орбан: мир на Украине должен наступить прямо сейчас

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал завершить конфликт на Украине как можно скорее.
"Для венгров каждый признак приближающейся войны вызывает тревогу. Сейчас тысячи людей еженедельно погибают на украинском фронте. Мир должен наступить прямо сейчас", — написал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 декабря заявил, что обсуждение украинского урегулирования без разговора о европейской безопасности в широком контексте невозможно.
Российский лидер не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
