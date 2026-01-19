Рейтинг@Mail.ru
Комика Останина* обвинили в создании ОПГ - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/opg-2068840874.html
Комика Останина* обвинили в создании ОПГ
Комика Останина* обвинили в создании ОПГ - РИА Новости, 19.01.2026
Комика Останина* обвинили в создании ОПГ
Гособвинение считает, что стендап-комик Артемий Останин* создал организованную преступную группу, которая помогала ему выкладывать видео в интернете, передает... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:59:00+03:00
2026-01-19T16:59:00+03:00
москва
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005983085_0:107:3019:1805_1920x0_80_0_0_aca31f03757b2526df5be9ed9d1ca860.jpg
https://ria.ru/20260116/inoagent-2068367494.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005983085_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_08081e49e02458eec88e238828b9e679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Москва, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Комика Останина* обвинили в создании ОПГ

Стендап-комика Останина обвинили в создании ОПГ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАртемий Останин* в суде
Артемий Останин* в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Артемий Останин* в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гособвинение считает, что стендап-комик Артемий Останин* создал организованную преступную группу, которая помогала ему выкладывать видео в интернете, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского районного суда Москвы.
"Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, Останин* сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу", - сказала прокурор.
Согласно обвинительному заключению, озвученному прокурором, Останин* является руководителем организованной преступной группы по созданию коротких выступлений, направленных на оскорбление чувств верующих, а также унижении группы лиц, получивших увечья, видео позднее выкладывали в персональном канале комика.
Прокурор сообщила, что участники организованной группы выполняли функции по разработке текстов, редактированию, видеосъемки и публикации выступлений. Соучастники не установлены.
Мещанский суд Москвы в понедельник начал рассматривать дело по существу. Вину Останин*, которому вменили ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичное оскорбление чувств верующих), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства), не признает.
По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Историк-американист Иван Курилла* - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов
16 января, 17:13
 
МоскваРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала