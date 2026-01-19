В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

О введении особого режима и ограничении работы мобильного интернета Мельниченко сообщал в 0.10 мск. Ограничения действовали семь часов.

"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - говорится в публикации в канале губернатора на платформе Max в 7.05 мск в понедельник.