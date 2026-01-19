https://ria.ru/20260119/opasnost-2068683199.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 19.01.2026
