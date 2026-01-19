Рейтинг@Mail.ru
19.01.2026
Центральный университет подготовит сборную к олимпиаде по кибербезопасности
10:00 19.01.2026
Центральный университет подготовит сборную к олимпиаде по кибербезопасности
Центральный университет подготовит сборную к олимпиаде по кибербезопасности - РИА Новости, 19.01.2026
Центральный университет подготовит сборную к олимпиаде по кибербезопасности
Центральный университет совместно с "Лабораторией Касперского" второй год подряд будут готовить национальную команду России для участия в Международной... РИА Новости, 19.01.2026
россия
австралия
сингапур (город)
лаборатория касперского
кибербезопасность
технологии
россия
австралия
сингапур (город)
россия, австралия, сингапур (город), лаборатория касперского, кибербезопасность, технологии
Россия, Австралия, Сингапур (город), Лаборатория Касперского, Кибербезопасность, Технологии
Центральный университет подготовит сборную к олимпиаде по кибербезопасности

Центральный университет подготовит сборную РФ к олимпиаде по кибербезопасности

Центральный университет и "Лаборатория Касперского" будут готовить команду России для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности в Австралии
Центральный университет и Лаборатория Касперского будут готовить команду России для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности в Австралии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : предоставлено Центральным университетом
Центральный университет и "Лаборатория Касперского" будут готовить команду России для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности в Австралии
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Центральный университет совместно с "Лабораторией Касперского" второй год подряд будут готовить национальную команду России для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности в Австралии — для этого объявлен отбор школьников по всей стране, сообщает пресс-служба вуза.
На предыдущей, первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре в 2025 году, сборная России одержала победу, завоевав больше всех медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые. Успех сборной России, в том числе был обусловлен подготовкой экспертами Центрального университета и "Лаборатории Касперского".
Также, по итогам выступления российской сборной в Сингапуре, руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко в прошлом году вошла в Международный комитет олимпиады по кибербезопасности. Тренер студенческих команд Центрального университета Максим Смирнов вошел в состав научно-технического комитета олимпиады. В этом году он будет разрабатывать формат проведения олимпиады и задания для участников, говорится в сообщении.
Соревнования пройдут с 27 июня по 2 июля 2026 года.
К участию в отборочном этапе приглашаются российские школьники от 14 лет с хорошим уровнем знаний в области информационной безопасности (ИБ). Преимуществом будет опыт участия в олимпиадах и соревнованиях по ИБ: Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) по информационной безопасности (ИБ), Кубке CTF (Capture The Flag) и других.
Для участия в отборе в российскую команду необходимо зарегистрироваться на специальном сайте до 7 февраля и успешно пройти квалификационный этап в формате CTF. По итогам которого 50 школьников примут участие в очном этапе отбора с 28 февраля по 7 марта. Претендентам на попадание в сборную нужно будет пройти три очных тура с разными наборами задач и временными рамками.
В результате будет сформирована сборная команда России, которая представит страну на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Участники будут заниматься практической работой и решением задач по индивидуальной программе на базе Центрального университета.
Все расходы участников сборной, включая подготовку, поездку в Австралию и участие в Международной олимпиаде по кибербезопасности, оплачивают Центральный университет и "Лаборатория Касперского".
"Мы активно развиваем олимпиадное движение в Центральном университете вместе с нашими ключевыми партнерами. Высокий уровень преподавателей и экспертов Центрального университета и нашей системы подготовки был подтвержден в прошлом году, когда на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности наша команда завоевала серебряные медали. Особую благодарность за этот результат хотелось бы выразить “Лаборатории Касперского” — нашему партнеру", — отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.
Он выразил уверенность, что российские школьники и студенты готовы решать задачи любой сложности в области информационной безопасности и достойно представлять страну на самых престижных мировых соревнованиях.
"Выход на глобальную арену — это значимый шаг к укреплению позиций страны как одного из технологических лидеров будущего", — резюмировал Ивашкевич.
 
РоссияАвстралияСингапур (город)Лаборатория КасперскогоКибербезопасностьТехнологии
 
 
