Центральный университет подготовит сборную к олимпиаде по кибербезопасности

© Фото : предоставлено Центральным университетом Центральный университет и "Лаборатория Касперского" будут готовить команду России для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности в Австралии

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Центральный университет совместно с "Лабораторией Касперского" второй год подряд будут готовить национальную команду России для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности в Австралии — для этого объявлен отбор школьников по всей стране, сообщает пресс-служба вуза.

На предыдущей, первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре в 2025 году, сборная России одержала победу, завоевав больше всех медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые. Успех сборной России, в том числе был обусловлен подготовкой экспертами Центрального университета и "Лаборатории Касперского".

Также, по итогам выступления российской сборной в Сингапуре, руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко в прошлом году вошла в Международный комитет олимпиады по кибербезопасности. Тренер студенческих команд Центрального университета Максим Смирнов вошел в состав научно-технического комитета олимпиады. В этом году он будет разрабатывать формат проведения олимпиады и задания для участников, говорится в сообщении.

Соревнования пройдут с 27 июня по 2 июля 2026 года.

К участию в отборочном этапе приглашаются российские школьники от 14 лет с хорошим уровнем знаний в области информационной безопасности (ИБ). Преимуществом будет опыт участия в олимпиадах и соревнованиях по ИБ: Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) по информационной безопасности (ИБ), Кубке CTF (Capture The Flag) и других.

Для участия в отборе в российскую команду необходимо зарегистрироваться на специальном сайте до 7 февраля и успешно пройти квалификационный этап в формате CTF. По итогам которого 50 школьников примут участие в очном этапе отбора с 28 февраля по 7 марта. Претендентам на попадание в сборную нужно будет пройти три очных тура с разными наборами задач и временными рамками.

В результате будет сформирована сборная команда России, которая представит страну на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Участники будут заниматься практической работой и решением задач по индивидуальной программе на базе Центрального университета.

Все расходы участников сборной, включая подготовку, поездку в Австралию и участие в Международной олимпиаде по кибербезопасности, оплачивают Центральный университет и "Лаборатория Касперского".

"Мы активно развиваем олимпиадное движение в Центральном университете вместе с нашими ключевыми партнерами. Высокий уровень преподавателей и экспертов Центрального университета и нашей системы подготовки был подтвержден в прошлом году, когда на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности наша команда завоевала серебряные медали. Особую благодарность за этот результат хотелось бы выразить “Лаборатории Касперского” — нашему партнеру", — отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Он выразил уверенность, что российские школьники и студенты готовы решать задачи любой сложности в области информационной безопасности и достойно представлять страну на самых престижных мировых соревнованиях.