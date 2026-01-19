Появились подробности ограбления Лувра

ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Лувра видели, как совершается ограбление в музее, но не решились вмешаться и остановить преступников, свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения, опубликованные французским телеканалом Сотрудники службы безопасности Лувра видели, как совершается ограбление в музее, но не решились вмешаться и остановить преступников, свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения, опубликованные французским телеканалом France 2

Как показано на кадрах, несколько сотрудников Лувра в черных костюмах увидели, что внутрь через окно проник грабитель, и выбежали из зала. Сразу после этого в галерею проник второй преступник в мотоциклетном шлеме и с болгаркой в руке. Они быстро направились к конкретным витринам с украшениями, пробегая мимо всех остальных на своем пути, и начали их взламывать.

В это время в галерею вернулось несколько охранников. Один из них схватил стойку ограждения и дважды направлялся в сторону грабителей, намереваясь им помешать, однако каждый раз не решался вмешаться и отступал. Преступники в это время продолжали грабить музей, не обращая внимание на наблюдавших за ними сотрудников.

Сотрудники службы безопасности Лувра не носят с собой оружие, поскольку их деятельность не попадает под закон о внутренней безопасности.

Ранее французский телеканал TF1 также показал кадры громкого ограбления. На них видно, как один из преступников вскрывает витрину с помощью оборудования, а после окончательно разбивает её руками и достает драгоценности. Затем он подбегает к своему сообщнику и помогает тому справиться с другой витриной, откуда они также забирают украшения и убегают.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.