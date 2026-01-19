Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности ограбления Лувра - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 19.01.2026 (обновлено: 14:44 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ohranniki-2068802940.html
Появились подробности ограбления Лувра
Появились подробности ограбления Лувра - РИА Новости, 19.01.2026
Появились подробности ограбления Лувра
Сотрудники службы безопасности Лувра видели, как совершается ограбление в музее, но не решились вмешаться и остановить преступников, свидетельствуют кадры с... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:28:00+03:00
2026-01-19T14:44:00+03:00
в мире
лувр
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049289241_0:276:3078:2007_1920x0_80_0_0_058f76bb599c193f374c9ea77a9ac00e.jpg
https://ria.ru/20251222/luvr-2063740349.html
https://ria.ru/20251126/luvr-2057578177.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049289241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b97b6b1ee1a6b6deb2048c1e4013e002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лувр, франция, париж
В мире, Лувр, Франция, Париж
Появились подробности ограбления Лувра

France 2: охрана Лувра наблюдала, как в музее совершается ограбление

© Getty Images / NurPhoto / Jerome GillesПолицейский у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / NurPhoto / Jerome Gilles
Полицейский у здания Лувра в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Лувра видели, как совершается ограбление в музее, но не решились вмешаться и остановить преступников, свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения, опубликованные французским телеканалом France 2.
Как показано на кадрах, несколько сотрудников Лувра в черных костюмах увидели, что внутрь через окно проник грабитель, и выбежали из зала. Сразу после этого в галерею проник второй преступник в мотоциклетном шлеме и с болгаркой в руке. Они быстро направились к конкретным витринам с украшениями, пробегая мимо всех остальных на своем пути, и начали их взламывать.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
22 декабря 2025, 08:53
В это время в галерею вернулось несколько охранников. Один из них схватил стойку ограждения и дважды направлялся в сторону грабителей, намереваясь им помешать, однако каждый раз не решался вмешаться и отступал. Преступники в это время продолжали грабить музей, не обращая внимание на наблюдавших за ними сотрудников.
Сотрудники службы безопасности Лувра не носят с собой оружие, поскольку их деятельность не попадает под закон о внутренней безопасности.
Ранее французский телеканал TF1 также показал кадры громкого ограбления. На них видно, как один из преступников вскрывает витрину с помощью оборудования, а после окончательно разбивает её руками и достает драгоценности. Затем он подбегает к своему сообщнику и помогает тому справиться с другой витриной, откуда они также забирают украшения и убегают.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
26 ноября 2025, 06:07
 
В миреЛуврФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала