В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Также пензенский главк МЧС России объявил, что план "Ковер", введенный в области в 1.14 мск, отменили в регионе, временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью сняли.