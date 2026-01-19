Рейтинг@Mail.ru
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 19.01.2026 (обновлено: 19:53 19.01.2026)
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине - РИА Новости, 19.01.2026
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине
Многие суда в январе отказываются заходить в порты в Одесской области из-за ударов ВС России по портовой инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ на черноморские... РИА Новости, 19.01.2026
"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине

Украинская зерновая ассоциация заявила об отказах судов заходить в порты Одессы

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Многие суда в январе отказываются заходить в порты в Одесской области из-за ударов ВС России по портовой инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ на черноморские города, заявила "Украинская зерновая ассоциация".
"Все больше судовладельцев приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Орбан сделал заявление о конфликте России и Украины
Вчера, 16:14
Отмечается, что "настроения на рынке изменились": судовладельцы стали более бдительными и все чаще воздерживаются от продолжения переговоров.
Агентство Bloomberg 8 января сообщило, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины.
В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Украине раскритиковали Кулебу за призыв ходить в рестораны
Вчера, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаОдесская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДТЭК
 
 
