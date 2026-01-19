"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Многие суда в январе отказываются заходить в порты в Одесской области из-за ударов ВС России по портовой инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ на черноморские города, заявила "Украинская зерновая ассоциация".

"Все больше судовладельцев приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "настроения на рынке изменились": судовладельцы стали более бдительными и все чаще воздерживаются от продолжения переговоров.

Агентство Bloomberg 8 января сообщило, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины

В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.