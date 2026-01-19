"Все чаще". Произошедшее в Одессе вызвало панику на Украине

https://ria.ru/20260119/odessa-2068891197.html
Многие суда в январе отказываются заходить в порты в Одесской области из-за ударов ВС России по портовой инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ на черноморские... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:52:00+03:00
2026-01-19T19:52:00+03:00
2026-01-19T19:53:00+03:00
Украинская зерновая ассоциация заявила об отказах судов заходить в порты Одессы