09:32 19.01.2026 (обновлено: 12:43 19.01.2026)
Объявление о продаже Домодедово снова появилось на "Авито"
Объявление о продаже Домодедово снова появилось на "Авито"
россия, московская область (подмосковье), антон силуанов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), авито, генеральная прокуратура рф
Россия, Московская область (Подмосковье), Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Авито, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" снова стало доступно на сайте "Авито" после исчезновения, удостоверился корреспондент РИА Новости.
Утром 19 января объявление пропало со страницы ПАО "Банк ПСБ" на "Авито", на которой оно было размещено 13 января. Оно перестало открываться и по ссылке. Сейчас объявление вновь доступно. При этом начальная цена аукциона осталась прежней.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
16 января, 19:08
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
16 января, 19:08
 
Россия, Московская область (Подмосковье), Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Авито, Генеральная прокуратура РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
