Объявление о продаже Домодедово снова появилось на "Авито"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" снова стало доступно на сайте "Авито" после исчезновения, удостоверился корреспондент РИА Новости.
Утром 19 января объявление пропало со страницы ПАО "Банк ПСБ" на "Авито", на которой оно было размещено 13 января. Оно перестало открываться и по ссылке. Сейчас объявление вновь доступно. При этом начальная цена аукциона осталась прежней.
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
