Объявление о продаже "Домодедово" пропало с сайта "Авито"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" пропало с сайта "Авито", выяснил корреспондент РИА Новости.
"Объявление не посмотреть. Оно заблокировано или отклонено", - говорится на странице лота на "Авито".
Объявление пропало со страницы ПАО "Банк ПСБ" на "Авито", на которой оно было размещено 13 января. При этом лот о продаже "ДМЕ Холдинг" доступен в ГИС "Торги".
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
