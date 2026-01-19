Рейтинг@Mail.ru
Объявление о продаже "Домодедово" пропало с сайта "Авито" - РИА Новости, 19.01.2026
08:08 19.01.2026 (обновлено: 12:45 19.01.2026)
Объявление о продаже "Домодедово" пропало с сайта "Авито"
Объявление о продаже "Домодедово" пропало с сайта "Авито"
Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" пропало с сайта "Авито", выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2026
Объявление о продаже "Домодедово" пропало с сайта "Авито"

Объявление о продаже 100% капитала "Домодедово" пропало с сайта "Авито"

Терминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" пропало с сайта "Авито", выяснил корреспондент РИА Новости.
"Объявление не посмотреть. Оно заблокировано или отклонено", - говорится на странице лота на "Авито".
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минфин не корректировал планы по продаже Домодедово
26 ноября 2025, 15:50
Объявление пропало со страницы ПАО "Банк ПСБ" на "Авито", на которой оно было размещено 13 января. При этом лот о продаже "ДМЕ Холдинг" доступен в ГИС "Торги".
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" запланированы на 20 января. При начальной цене в 132,27 миллиарда рублей шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, указывается на странице лота в ГИС "Торги". Размер задатка составляет 26,453 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Министр транспорта Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр транспорта рассказал о работе по продаже Домодедово
16 января, 19:08
 
