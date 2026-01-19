Рейтинг@Mail.ru
ВС Норвегии предупредили владельцев машин о возможном изъятии их имущества - РИА Новости, 19.01.2026
18:16 19.01.2026 (обновлено: 18:17 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/norvegiya-2068864402.html
ВС Норвегии предупредили владельцев машин о возможном изъятии их имущества
ВС Норвегии предупредили владельцев машин о возможном изъятии их имущества
в мире, россия, норвегия, европа, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Норвегия, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
ВС Норвегии предупредили владельцев машин о возможном изъятии их имущества

ВС Норвегии предупредили о возможном изъятии машин и судов в случае войны

Города мира. Осло
Города мира. Осло. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии предупредили владельцев машин, судов и других транспортных средств и видов собственности в стране о том, что в случае войны эту собственность могут изъять, всего было выдано более 13 тысяч уведомлений о реквизиции, сообщает ведомство.
Согласно пресс-релизу, такие меры закреплены в законе о военных реквизициях от 29 июня 1951 года. Вооруженные силы могут изъять имущество только в случае войны или с разрешения правительства и монарха. В мирное время уведомления о реквизиции служат лишь для того, чтобы сообщать владельцам, что в случае необходимости вооруженные силы планируют воспользоваться их имуществом. Уведомления действуют в течение года, их можно продлевать - примерно две трети уведомлений этого года были продлены с 2025 года.
"Вооруженные силы 19 января 2026 года отправляют электронное уведомление избранным владельцам транспортных средств, машин, судов и собственности в Норвегии о готовой реквизиции их имущества", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежских ВС.
Согласно публикации, всего ведомство выпустило около 13,5 тысячи уведомлений о реквизиции.
Как пишет газета VG, ВС Норвегии возобновили практику рассылки уведомлений о реквизиции в 2022 году. До этого их не рассылали несколько десятилетий. Отмечается также, что в 2022 году ведомство отправило чуть более 4 тысяч уведомлений, а в 2025 году - уже 14 тысяч.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Позднее Путин снова подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии Борисоглебск и норвежский пункт пропуска Стурскуг - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Полиция Норвегии сообщила о модернизации границы с Россией
4 ноября 2025, 13:27
 
