ВС Норвегии предупредили владельцев машин о возможном изъятии их имущества

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии предупредили владельцев машин, судов и других транспортных средств и видов собственности в стране о том, что в случае войны эту собственность могут изъять, всего было выдано более 13 тысяч уведомлений о реквизиции, сообщает ведомство.

Согласно пресс-релизу, такие меры закреплены в законе о военных реквизициях от 29 июня 1951 года. Вооруженные силы могут изъять имущество только в случае войны или с разрешения правительства и монарха. В мирное время уведомления о реквизиции служат лишь для того, чтобы сообщать владельцам, что в случае необходимости вооруженные силы планируют воспользоваться их имуществом. Уведомления действуют в течение года, их можно продлевать - примерно две трети уведомлений этого года были продлены с 2025 года.

"Вооруженные силы 19 января 2026 года отправляют электронное уведомление избранным владельцам транспортных средств, машин, судов и собственности в Норвегии о готовой реквизиции их имущества", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежских ВС.

Согласно публикации, всего ведомство выпустило около 13,5 тысячи уведомлений о реквизиции.

Как пишет газета VG, ВС Норвегии возобновили практику рассылки уведомлений о реквизиции в 2022 году. До этого их не рассылали несколько десятилетий. Отмечается также, что в 2022 году ведомство отправило чуть более 4 тысяч уведомлений, а в 2025 году - уже 14 тысяч.