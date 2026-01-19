Рейтинг@Mail.ru
Премьер Норвегии указал на противоречивость слов Трампа о мире во всем мире - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 19.01.2026 (обновлено: 16:28 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/norvegiya-2068833562.html
Премьер Норвегии указал на противоречивость слов Трампа о мире во всем мире
Премьер Норвегии указал на противоречивость слов Трампа о мире во всем мире - РИА Новости, 19.01.2026
Премьер Норвегии указал на противоречивость слов Трампа о мире во всем мире
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре указал на противоречивость заявлений президента США Дональда Трампа о "мире во всём мире", сопоставив приглашение в "Совет... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:23:00+03:00
2026-01-19T16:28:00+03:00
в мире
норвегия
сша
осло
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_d2a365a87b50bccd376eb54b834784f3.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068794805.html
норвегия
сша
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20753/25/207532506_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_8aa65befe326f2573e00c98eb3592a99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, сша, осло, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Норвегия, США, Осло, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Премьер Норвегии указал на противоречивость слов Трампа о мире во всем мире

Премьер Норвегии указал на противоречивость заявлений Трампа о мире во всем мире

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЙонас Гар Стере
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Йонас Гар Стере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре указал на противоречивость заявлений президента США Дональда Трампа о "мире во всём мире", сопоставив приглашение в "Совет мира" по Газе и угрозы пошлинами в адрес Осло.
В ходе интервью Стёре норвежской газете VG его спросили, подходит ли Трамп на роль лидера в работе по обеспечению всеобщего мира.
"Я скажу так: выходные начались с приглашения для Норвегии присоединиться к программе обеспечения мира во всём мире. Затем последовала программа с пошлинами против Норвегии, потому что мы угрожаем миру во всём мире. Эти два события не совсем склеиваются", - заявил Стёре.
В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
В понедельник Стёре сообщил, что Норвегия получила от президента США приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Президент США Дональд Трамп выступает на мероприятии в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Премьер Норвегии подтвердил получение письма от Трампа о Нобелевской премии
Вчера, 14:02
 
В миреНорвегияСШАОслоДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала