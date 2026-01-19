Премьер Норвегии указал на противоречивость слов Трампа о мире во всем мире

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре указал на противоречивость заявлений президента США Дональда Трампа о "мире во всём мире", сопоставив приглашение в "Совет мира" по Газе и угрозы пошлинами в адрес Осло.
В ходе интервью Стёре норвежской газете VG его спросили, подходит ли Трамп на роль лидера в работе по обеспечению всеобщего мира.
"Я скажу так: выходные начались с приглашения для Норвегии присоединиться к программе обеспечения мира во всём мире. Затем последовала программа с пошлинами против Норвегии, потому что мы угрожаем миру во всём мире. Эти два события не совсем склеиваются", - заявил Стёре.
В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
В понедельник Стёре сообщил, что Норвегия получила от президента США приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе.