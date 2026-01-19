В Нигерии похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава управления Ассоциации христиан Нигерии по северным штатам Джозеф Хаяб сообщил в понедельник на пресс-конференции, что вооруженные преступники похитили 171 прихожанина в штате Кадуна ходе нападения на церкви в воскресенье.

Ранее нигерийские СМИ сообщали, что неизвестные вооруженные люди похитили более ста человек во время воскресной службы в ходе одновременного налета на три церкви в нигерийском штате Кадуна.

"Джозеф Джон Хаяб, заявил журналистам в понедельник, что верующие были похищены во время воскресных богослужений в церквях Херувимов и Серафимов №1 и №2 в населенном пункте Курмин Вали… Он объяснил, что восьми похищенным удалось сбежать, однако оставшиеся 163 человека остаются в заложниках", - пишет издание.