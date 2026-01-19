Рейтинг@Mail.ru
В Нигерии похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/nigerija-2068909836.html
В Нигерии похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви
В Нигерии похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви - РИА Новости, 19.01.2026
В Нигерии похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви
Глава управления Ассоциации христиан Нигерии по северным штатам Джозеф Хаяб сообщил в понедельник на пресс-конференции, что вооруженные преступники похитили 171 РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T22:42:00+03:00
2026-01-19T22:42:00+03:00
в мире
нигерия
коги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_6f013cedf407035e9b583838185bb2b0.jpg
https://ria.ru/20251231/nigeriya-2065865035.html
нигерия
коги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_f794e73f98f58f228b126b8970a19531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, коги
В мире, Нигерия, Коги
В Нигерии похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви

Вооруженные люди похитили 171 прихожанина в ходе нападения на церкви в Нигерии

© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава управления Ассоциации христиан Нигерии по северным штатам Джозеф Хаяб сообщил в понедельник на пресс-конференции, что вооруженные преступники похитили 171 прихожанина в штате Кадуна ходе нападения на церкви в воскресенье.
Ранее нигерийские СМИ сообщали, что неизвестные вооруженные люди похитили более ста человек во время воскресной службы в ходе одновременного налета на три церкви в нигерийском штате Кадуна.
"Джозеф Джон Хаяб, заявил журналистам в понедельник, что верующие были похищены во время воскресных богослужений в церквях Херувимов и Серафимов №1 и №2 в населенном пункте Курмин Вали… Он объяснил, что восьми похищенным удалось сбежать, однако оставшиеся 163 человека остаются в заложниках", - пишет издание.
В последнее время в Нигерии участились похищения людей. В нигерийском штате Кебби вооруженные бандиты 17 ноября похитили 24 ученицы государственной школы для девочек и убили заместителя директора. Кроме того, в ночь на 19 ноября преступники атаковали церковь в городе Экити штата Квара и похитили 38 прихожан. За заложников потребовали выкуп в размере 3,8 миллиарда найр (2,6 миллиона долларов). Несколько позднее, 21 ноября, вооруженные лица совершили похищение 230 учеников и сотрудников частной школы Святой Марии. В конце ноября в центральной Нигерии бандиты похитили 54 жителя одной из нигерийских деревень, позднее в том же регионе в ходе нападения на церковь были захвачены пастор и 11 прихожан. В декабре похищения во время богослужений продолжились: 15 декабря террористы похитили 15 человек в штате Коги в центральной Нигерии.
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения
31 декабря 2025, 17:20
 
В миреНигерияКоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала