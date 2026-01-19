Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили, что пошлины США нанесут ущерб мировой экономике - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/niderlandy-2068883447.html
В Нидерландах заявили, что пошлины США нанесут ущерб мировой экономике
В Нидерландах заявили, что пошлины США нанесут ущерб мировой экономике - РИА Новости, 19.01.2026
В Нидерландах заявили, что пошлины США нанесут ущерб мировой экономике
Пошлины США против ряда европейских стран из-за Гренландии нанесут ущерб мировой экономике, заявил в понедельник министр финансов Нидерландов Элко Хайнен. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:54:00+03:00
2026-01-19T18:54:00+03:00
в мире
сша
гренландия
нидерланды
дональд трамп
нато
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068876947.html
https://ria.ru/20260118/glava-2068601877.html
сша
гренландия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, нидерланды, дональд трамп, нато, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Нидерланды, Дональд Трамп, НАТО, Введение Трампом пошлин на импорт
В Нидерландах заявили, что пошлины США нанесут ущерб мировой экономике

Минфин Нидерландов: пошлины США из-за Гренландии нанесут ущерб мировой экономике

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Пошлины США против ряда европейских стран из-за Гренландии нанесут ущерб мировой экономике, заявил в понедельник министр финансов Нидерландов Элко Хайнен.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп заявил о решимости ввести пошлины против ЕС из-за Гренландии
Вчера, 18:47
"Это нанесет ущерб мировой экономике и не пойдет на пользу обоим континентам", - сказал нидерландский министр, комментируя журналистам в Брюсселе угрозы Трампа о введении пошлин.
По его словам, в этом нет никакой необходимости, потому что США и эти европейские страны являются частью одного альянса и проводят одинаковый анализ угроз.
"Мы готовы работать вместе", - подчеркнул Хайнен.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в воскресенье призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, которая не отвечает ничьим интересам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии
18 января, 13:47
 
В миреСШАГренландияНидерландыДональд ТрампНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала