В Нидерландах заявили, что пошлины США нанесут ущерб мировой экономике

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Пошлины США против ряда европейских стран из-за Гренландии нанесут ущерб мировой экономике, заявил в понедельник министр финансов Нидерландов Элко Хайнен.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Это нанесет ущерб мировой экономике и не пойдет на пользу обоим континентам", - сказал нидерландский министр, комментируя журналистам в Брюсселе угрозы Трампа о введении пошлин.
По его словам, в этом нет никакой необходимости, потому что США и эти европейские страны являются частью одного альянса и проводят одинаковый анализ угроз.
"Мы готовы работать вместе", - подчеркнул Хайнен.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в воскресенье призвал к дипломатическому решению ситуации с пошлинами, чтобы избежать эскалации с США, которая не отвечает ничьим интересам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.