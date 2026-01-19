Нидерланды проведут учения с истребителями F-35 на случай конфликта

ГААГА, 19 янв - РИА Новости. Минобороны Нидерландов проведет учения с истребителями F-35 в аэропорту Схипхол в рамках подготовки к возможному конфликту, сообщил в понедельник аэропорт.

"Во вторник, 27 января, и в среду, 28 января, Королевские военно-воздушные и космические силы Нидерландов проведут учения с четырьмя истребителями F-35 и транспортным самолетом в аэропорту Схипхол", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте аэропорта.

Сообщается, что в ходе этих учений военно-воздушные силы отработают безопасные методы выполнения военных полетов с гражданского аэродрома.

"Для министерства обороны, аэропорта Схипхол, партнеров и общества важно быть готовыми к возможному кризису или конфликту, чтобы жизненно важные процессы могли продолжать функционировать даже при изменении обстоятельств", - отметили в воздушной гавани.

Учения носят временный характер, постоянного размещения военной авиации в Схипхоле нет, значится в заявлении.

В конце октября прошлого года радиостанция BNR со ссылкой на минобороны страны и Ассоциацию больниц Нидерландов (NVZ) сообщала, что вооруженные силы Нидерландов и система здравоохранения совместно готовятся к потенциальному сценарию военного конфликта НАТО с Россией.

В начале сентября в Нидерландах был создан оперативный штаб нового военного командования Netherlands Joint Force Command. По мнению властей, это необходимо для подготовки страны к возможной продолжительной войне, а также укрепления роли Нидерландов в НАТО. Главная задача нового подразделения - обеспечивать министерство обороны Нидерландов полной картиной всех действий вооруженных сил: от передвижения кораблей и самолетов до операций спецназа и разведки.