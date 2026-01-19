Рейтинг@Mail.ru
20:22 19.01.2026
Нидерланды проведут учения с истребителями F-35 на случай конфликта
Нидерланды проведут учения с истребителями F-35 на случай конфликта
Минобороны Нидерландов проведет учения с истребителями F-35 в аэропорту Схипхол в рамках подготовки к возможному конфликту, сообщил в понедельник аэропорт. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
нидерланды
россия
нато
f-35
в мире, нидерланды, россия, нато, f-35
В мире, Нидерланды, Россия, НАТО, F-35
Нидерланды проведут учения с истребителями F-35 на случай конфликта

Нидерланды проведет учения с истребителями F-35 в аэропорту Схипхол

© Фото : public domainИстребитель F-35
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : public domain
Истребитель F-35. Архивное фото
ГААГА, 19 янв - РИА Новости. Минобороны Нидерландов проведет учения с истребителями F-35 в аэропорту Схипхол в рамках подготовки к возможному конфликту, сообщил в понедельник аэропорт.
"Во вторник, 27 января, и в среду, 28 января, Королевские военно-воздушные и космические силы Нидерландов проведут учения с четырьмя истребителями F-35 и транспортным самолетом в аэропорту Схипхол", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте аэропорта.
Сообщается, что в ходе этих учений военно-воздушные силы отработают безопасные методы выполнения военных полетов с гражданского аэродрома.
"Для министерства обороны, аэропорта Схипхол, партнеров и общества важно быть готовыми к возможному кризису или конфликту, чтобы жизненно важные процессы могли продолжать функционировать даже при изменении обстоятельств", - отметили в воздушной гавани.
Учения носят временный характер, постоянного размещения военной авиации в Схипхоле нет, значится в заявлении.
В конце октября прошлого года радиостанция BNR со ссылкой на минобороны страны и Ассоциацию больниц Нидерландов (NVZ) сообщала, что вооруженные силы Нидерландов и система здравоохранения совместно готовятся к потенциальному сценарию военного конфликта НАТО с Россией.
В начале сентября в Нидерландах был создан оперативный штаб нового военного командования Netherlands Joint Force Command. По мнению властей, это необходимо для подготовки страны к возможной продолжительной войне, а также укрепления роли Нидерландов в НАТО. Главная задача нового подразделения - обеспечивать министерство обороны Нидерландов полной картиной всех действий вооруженных сил: от передвижения кораблей и самолетов до операций спецназа и разведки.
Как заявили в российском посольстве в Нидерландах в январе, множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с Россией.
