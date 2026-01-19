Рейтинг@Mail.ru
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным
Туризм
Туризм
 
11:35 19.01.2026
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным - РИА Новости, 19.01.2026
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным
Число российских туристов в Непале в 2025 году превысило 15 тысяч человек, что стало рекордным показателем за последние годы, сообщает посольство РФ в Непале со РИА Новости, 19.01.2026
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным

Число российских туристов в Непале за 2025 год превысило 15 тысяч человек

© Pixabay / Pixabay/enkhtamirНепал
Непал - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Pixabay / Pixabay/enkhtamir
Непал. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число российских туристов в Непале в 2025 году превысило 15 тысяч человек, что стало рекордным показателем за последние годы, сообщает посольство РФ в Непале со ссылкой на данные Совета по туризму республики.
"Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло нового рекордного значения, превысив 15 тысяч человек", - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Туристы во время похода по лесу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В России вырос спрос на "тихий" туризм
15 января, 13:13
Отмечается, что по сравнению с 2024 годом этот показатель вырос почти на 10%, а с 2019 - на 57%.
Как подчеркнули в дипмиссии, что на этот показатель повлияло участие Совета по туризму Непала, а также других государственных органов и частного секторов страны.
"Расцениваем данный факт как еще одно подтверждение крепкой и искренней дружбы между народами двух стран", - подчеркнули дипломаты.
Ранее старший директор в непальском Совете по туризму, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане заявил РИА Новости, что непальская сторона в свете роста турпотока из РФ просит Россию перезапустить прямые рейсы, ранее выполнявшиеся между Москвой и непальской столицей Катманду.
Мужчина с картой Мир от Сбербанка у банкомата в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой
