Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным
Число российских туристов в Непале в 2025 году превысило 15 тысяч человек, что стало рекордным показателем за последние годы, сообщает посольство РФ в Непале со
2026-01-19T11:35:00+03:00
2026-01-19T11:35:00+03:00
2026-01-19T11:37:00+03:00
туризм
непал
россия
москва
новости - туризм
Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным
Число российских туристов в Непале за 2025 год превысило 15 тысяч человек
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число российских туристов в Непале в 2025 году превысило 15 тысяч человек, что стало рекордным показателем за последние годы, сообщает посольство РФ в Непале со ссылкой на данные Совета по туризму республики.
"Число российских туристов в Непале
в 2025 году достигло нового рекордного значения, превысив 15 тысяч человек", - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале
.
Отмечается, что по сравнению с 2024 годом этот показатель вырос почти на 10%, а с 2019 - на 57%.
Как подчеркнули в дипмиссии, что на этот показатель повлияло участие Совета по туризму Непала, а также других государственных органов и частного секторов страны.
"Расцениваем данный факт как еще одно подтверждение крепкой и искренней дружбы между народами двух стран", - подчеркнули дипломаты.
Ранее старший директор в непальском Совете по туризму, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане заявил РИА Новости, что непальская сторона в свете роста турпотока из РФ
просит Россию перезапустить прямые рейсы, ранее выполнявшиеся между Москвой
и непальской столицей Катманду
.