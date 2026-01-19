Турпоток россиян в Непал за 2025 году стал рекордным

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число российских туристов в Непале в 2025 году превысило 15 тысяч человек, что стало рекордным показателем за последние годы, сообщает посольство РФ в Непале со ссылкой на данные Совета по туризму республики.

"Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло нового рекордного значения, превысив 15 тысяч человек", - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом этот показатель вырос почти на 10%, а с 2019 - на 57%.

Как подчеркнули в дипмиссии, что на этот показатель повлияло участие Совета по туризму Непала, а также других государственных органов и частного секторов страны.

"Расцениваем данный факт как еще одно подтверждение крепкой и искренней дружбы между народами двух стран", - подчеркнули дипломаты.