MOL ведет переговоры с эмиратской компанией о приобретении доли в NIS
MOL ведет переговоры с эмиратской компанией о приобретении доли в NIS - РИА Новости, 19.01.2026
MOL ведет переговоры с эмиратской компанией о приобретении доли в NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры с ADNOC из ОАЭ о приобретении этой компанией миноритарной доли в NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), заявил РИА Новости, 19.01.2026
