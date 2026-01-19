Рейтинг@Mail.ru
MOL ведет переговоры с эмиратской компанией о приобретении доли в NIS - РИА Новости, 19.01.2026
19:50 19.01.2026
MOL ведет переговоры с эмиратской компанией о приобретении доли в NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры с ADNOC из ОАЭ о приобретении этой компанией миноритарной доли в NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), заявил РИА Новости, 19.01.2026
2026
Новости
MOL ведет переговоры с эмиратской компанией о приобретении доли в NIS

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 янв - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры с ADNOC из ОАЭ о приобретении этой компанией миноритарной доли в NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), заявил гендиректор MOL Жолт Хернади.
"MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера при сохранении контрольного пакета акций и контроля у MOL", - приводит слова Хернади пресс-служба компании.
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до марта
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до марта
