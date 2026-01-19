Рейтинг@Mail.ru
Американские нефтяные компании выразили готовность начать работу в Сирии
18:23 19.01.2026
Американские нефтяные компании выразили готовность начать работу в Сирии
Американские нефтяные компании выразили готовность начать работу в Сирии - РИА Новости, 19.01.2026
Американские нефтяные компании выразили готовность начать работу в Сирии
Американские нефтяные компании выразили готовность начать работать на месторождениях на северо-востоке Сирии по мере перехода их под контроль сирийских властей, РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
chevron
conocophillips
удары сша по венесуэле
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), chevron , conocophillips, удары сша по венесуэле
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Ракка (мухафаза), Chevron , ConocoPhillips, Удары США по Венесуэле
Американские нефтяные компании выразили готовность начать работу в Сирии

Нефтяные компании США готовы начать работу на северо-востоке Сирии

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Американские нефтяные компании выразили готовность начать работать на месторождениях на северо-востоке Сирии по мере перехода их под контроль сирийских властей, заявил журналистам генеральный директор Сирийской нефтяной компании Юсуф Каблави, находясь с группой специалистов на месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор после вывода оттуда курдских формирований.
В воскресенье курдские формирования вывели свои силы из провинции Дейр-эз-Зор и Ракка, где расположены месторождения нефти и газа, в том числе крупнейшие в стране поля Конико и Омар.
"Сейчас планируется, что в Сирию придут новые американские нефтяные компании. В частности, уже известно, что на морском шельфе будет работать компания Chevron, а на суше (в Дейр-эз-Зоре - ред.) продолжит деятельность ConocoPhillips. Среди новых участников - компания из Техаса, которая будет работать на месторождениях в провинции эль-Хасаке", - сказал Каблави. Трансляцию общения с журналистами вел сирийский телеканал Al-Ekhbariya.
По словам генерального директора, Сирия планирует, согласно уже утвержденному плану с установленными сроками и бюджетом, восстановить добычу нефти и газа до довоенного уровня, а также увеличить ее для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта за пределы страны.
Согласно официальным данным сирийского минэнерго, до начала кризиса в 2011 году Сирия являлась значимым производителем углеводородов в регионе: ее добыча нефти достигала примерно 350-380 тысяч баррелей в день, что позволяло частично удовлетворять внутренний спрос и экспортировать часть продукции, а газовая добыча составляла около 30 миллионов кубометров в день (около 8,7 миллиарда кубометров в год). В связи с разрушением инфраструктуры и утраты контроля над рядом месторождений за время войны, сейчас страна выпускает около 120 тысяч баррелей нефти и примерно 7 миллионов кубометров газа в день.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Армия Сирии установила контроль над нефтяными месторождениями курдов
Заголовок открываемого материала