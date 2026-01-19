Американские нефтяные компании выразили готовность начать работу в Сирии

По словам генерального директора, Сирия планирует, согласно уже утвержденному плану с установленными сроками и бюджетом, восстановить добычу нефти и газа до довоенного уровня, а также увеличить ее для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и экспорта за пределы страны.

Согласно официальным данным сирийского минэнерго, до начала кризиса в 2011 году Сирия являлась значимым производителем углеводородов в регионе: ее добыча нефти достигала примерно 350-380 тысяч баррелей в день, что позволяло частично удовлетворять внутренний спрос и экспортировать часть продукции, а газовая добыча составляла около 30 миллионов кубометров в день (около 8,7 миллиарда кубометров в год). В связи с разрушением инфраструктуры и утраты контроля над рядом месторождений за время войны, сейчас страна выпускает около 120 тысяч баррелей нефти и примерно 7 миллионов кубометров газа в день.