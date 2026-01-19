Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз сократил закупки российской нефти в ноябре 2025 года до исторического минимума в 127,5 миллиона евро, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, европейские компании сократили импорт нефти из России в 2,5 раза в месячном выражении - до 127,469 миллиона евро. Меньшей суммы закупки Евросоюза за месяц не достигали никогда, данные ведомства доступны с 1988 года.
При этом в январе-ноябре поставки российской нефти в ЕС составили 3,8 миллиарда евро против 5,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Таким образом, сумма нефтяного экспорта в Евросоюз упала в 1,5 раза.
Больше всего из европейских стран, входящих в организацию, в январе-ноябре сократила закупки российской нефти Чехия - на 78%, до 288,3 миллиона евро. При этом полностью отказались от сырья Германия и Нидерланды, которые в январе-ноябре 2024 года купили российской нефти на 6,9 миллиона и на 580,8 миллиона евро соответственно.
Единственной страной из ЕС, увеличившей импорт российской нефти, стала Словакия. Ее закупки увеличились в январе-ноябре 2025 года на 6,7% - до 1,9 миллиарда евро.
Названы потери ЕС от санкций против России
9 января, 07:16