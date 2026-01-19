Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума - РИА Новости, 19.01.2026
04:44 19.01.2026
Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума
Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума - РИА Новости, 19.01.2026
Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума
Евросоюз сократил закупки российской нефти в ноябре 2025 года до исторического минимума в 127,5 миллиона евро, выяснило РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 19.01.2026
экономика
россия
чехия
германия
евросоюз
евростат
россия
чехия
германия
экономика, россия, чехия, германия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Чехия, Германия, Евросоюз, Евростат
Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума

РИА Новости: ЕС в ноябре закупил российской нефти на 127,5 миллиона евро

© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз сократил закупки российской нефти в ноябре 2025 года до исторического минимума в 127,5 миллиона евро, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, европейские компании сократили импорт нефти из России в 2,5 раза в месячном выражении - до 127,469 миллиона евро. Меньшей суммы закупки Евросоюза за месяц не достигали никогда, данные ведомства доступны с 1988 года.
При этом в январе-ноябре поставки российской нефти в ЕС составили 3,8 миллиарда евро против 5,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Таким образом, сумма нефтяного экспорта в Евросоюз упала в 1,5 раза.
Больше всего из европейских стран, входящих в организацию, в январе-ноябре сократила закупки российской нефти Чехия - на 78%, до 288,3 миллиона евро. При этом полностью отказались от сырья Германия и Нидерланды, которые в январе-ноябре 2024 года купили российской нефти на 6,9 миллиона и на 580,8 миллиона евро соответственно.
Единственной страной из ЕС, увеличившей импорт российской нефти, стала Словакия. Ее закупки увеличились в январе-ноябре 2025 года на 6,7% - до 1,9 миллиарда евро.
Экономика Россия Чехия Германия Евросоюз Евростат
 
 
