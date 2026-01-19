Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. Союзники США по НАТО перестали делиться разведданными с Вашингтоном из-за деградации доверия внутри альянса, пишет британская газета i Paper со ссылкой на источники в западном разведсообществе.
"Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО", — пишет издание.
Как сообщил один из источников, сотрудники разведывательных ведомств перестали "открыто говорить" с США из-за опасений, что информация дойдет до Трампа и может быть использована в попытке захватить Гренландию силой.
"Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что все может так сложиться", — добавил собеседник издания.
В свою очередь, источник в британской разведке назвал ухудшение связей с Белым домом "беспрецедентным". По его мнению, Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала "просто частью Европы".
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
