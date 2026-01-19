Рейтинг@Mail.ru
Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 19.01.2026 (обновлено: 23:34 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/nato-2068910967.html
Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ
Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ
Союзники США по НАТО перестали делиться разведданными с Вашингтоном из-за деградации доверия внутри альянса, пишет британская газета i Paper со ссылкой на... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:04:00+03:00
2026-01-19T23:34:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
нато
дания
евросоюз
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/95/1524509558_1109:1037:2906:2048_1920x0_80_0_0_c398a0888c2cd41dee4fdaabaa87cf7a.jpg
https://ria.ru/20260119/tramp-2068876522.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068657337.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068637932.html
гренландия
сша
дания
европа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/95/1524509558_1077:640:2906:2012_1920x0_80_0_0_6a55c94ef7f10210d44153b38e4e880c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дональд трамп, нато, дания, евросоюз, европа, великобритания
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп, НАТО, Дания, Евросоюз, Европа, Великобритания
Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ

i Paper: члены НАТО перестали делиться разведданными с США из-за Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. Союзники США по НАТО перестали делиться разведданными с Вашингтоном из-за деградации доверия внутри альянса, пишет британская газета i Paper со ссылкой на источники в западном разведсообществе.
"Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО", — пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии
Вчера, 18:46
Как сообщил один из источников, сотрудники разведывательных ведомств перестали "открыто говорить" с США из-за опасений, что информация дойдет до Трампа и может быть использована в попытке захватить Гренландию силой.
"Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что все может так сложиться", — добавил собеседник издания.
В свою очередь, источник в британской разведке назвал ухудшение связей с Белым домом "беспрецедентным". По его мнению, Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала "просто частью Европы".

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
Вчера, 08:00
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
США шпионили в Гренландии без ведома Дании, сообщают СМИ
18 января, 18:51
 
В миреГренландияСШАДональд ТрампНАТОДанияЕвросоюзЕвропаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала