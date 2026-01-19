Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили, что НАТО не находится под угрозой - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/nato-2068900212.html
В Германии заявили, что НАТО не находится под угрозой
В Германии заявили, что НАТО не находится под угрозой - РИА Новости, 19.01.2026
В Германии заявили, что НАТО не находится под угрозой
НАТО никоим образом не находится под угрозой, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, отвечая на вопрос о заявлениях президента США РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T20:58:00+03:00
2026-01-19T20:58:00+03:00
в мире
гренландия
сша
германия
дональд трамп
нато
евросоюз
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260118/politik-2068622040.html
https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068804137.html
гренландия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, германия, дональд трамп, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Германия, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
В Германии заявили, что НАТО не находится под угрозой

Корнелиус: НАТО не находится под угрозой из-за слов Трампа о Гренландии

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. НАТО никоим образом не находится под угрозой, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа по Гренландии.
"НАТО является сильным союзом, который никоим образом не находится под угрозой. Я не вижу ни одного государства-члена, которое ставило бы НАТО под сомнение", - сказал он журналистам в ходе брифинга кабмина.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Финляндии пожалели о вступлении в НАТО
18 января, 16:27
По словам Корнелиуса, немецкое правительство рассматривает НАТО как один из краеугольных камней своей архитектуры международных союзов, а также центральный элемент обороны и безопасности.
Он добавил, что первостепенными задачами видит предотвращение торгового конфликта и соблюдение принципов территориальной целостности государства ЕС.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датские военные в порту Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Гренландию прибудет большое число датских военных, сообщают СМИ
Вчера, 14:34
 
В миреГренландияСШАГерманияДональд ТрампНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала