В Германии заявили, что НАТО не находится под угрозой

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. НАТО никоим образом не находится под угрозой, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа по Гренландии.

По словам Корнелиуса, немецкое правительство рассматривает НАТО как один из краеугольных камней своей архитектуры международных союзов, а также центральный элемент обороны и безопасности.