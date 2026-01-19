В Германии заявили, что НАТО не находится под угрозой

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. НАТО никоим образом не находится под угрозой, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, отвечая на вопрос о заявлениях президента США Дональда Трампа по Гренландии.
"НАТО является сильным союзом, который никоим образом не находится под угрозой. Я не вижу ни одного государства-члена, которое ставило бы НАТО под сомнение", - сказал он журналистам в ходе брифинга кабмина.
По словам Корнелиуса, немецкое правительство рассматривает НАТО как один из краеугольных камней своей архитектуры международных союзов, а также центральный элемент обороны и безопасности.
Он добавил, что первостепенными задачами видит предотвращение торгового конфликта и соблюдение принципов территориальной целостности государства ЕС.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.