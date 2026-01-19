В Эстонии заявили, что НАТО сейчас находится в самом уязвимом состоянии

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. НАТО сегодня находится в самом уязвимом состоянии за всё время своего существования на фоне притязаний США на Гренландию, считает председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.
"Скажем честно, НАТО никогда за всё время своего существования не находилась в столь хрупком состоянии, как сегодня", - заявил Михкельсон в интервью телерадиокомпании ERR.
По его мнению, действия США и их лидера Дональда Трампа в отношении Гренландии показывают, что не все одинаково смотрят на принципы, объединившие страны НАТО в один альянс.
Михкельсон при этом убежден, что НАТО пока "не мертва", но считает, что таких сложных и серьезных моментов в истории альянса еще не было. Он также заявил, что Эстония ни в коем случае не должна мириться с угрозой территориальной целостности Дании, потому что это якобы представляет угрозу и для Таллина. Если принцип суверенитета перестанет действовать, то останется только другое правило - кто сильнее, тот и прав, подчеркнул глава комиссии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
