Трамп ставит под вопрос будущее НАТО, считает турецкий аналитик

АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Сигналы президента США Дональда Трампа о возможном пересмотре обязательств Вашингтона по защите Европы ставят под сомнение будущее НАТО как полноценного военного альянса, сказал РИА Новости турецкий политический аналитик Неджат Сезгин.

Как сообщила ранее газета Wall Street Journal на фоне ситуации с Гренландией, европейцы опасаются, что полномасштабный раскол может привести к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о прекращении существования НАТО, что вынудит их создавать собственный военный альянс без участия Вашингтона.

"Не делая окончательного заявления, Трамп фактически выразил мнение, что США могут выйти из системы обороны Европы. НАТО как организация, возможно, формально сохранится, но вряд ли уже будет представлять собой действенный альянс", - заявил Сезгин в комментарии РИА Новости.

По его оценке, Вашингтон на протяжении многих лет накапливал раздражение из-за дисбаланса в оборонных расходах, регулярно указывая на необходимость увеличения европейского вклада. США , по словам аналитика, открыто подчеркивают, что защита Европы обходится им слишком дорого, особенно на фоне устойчивых и развитых экономик стран ЕС . Сезгин отмечает, что европейские государства длительное время игнорировали эти требования по ряду причин.

"В Европе исходили из того, что американское военное присутствие является первой линией обороны самих США, а значит, защита будет обеспечена автоматически. Кроме того, считалось, что высокие военные расходы Вашингтона связаны не только с Европой, но и с глобальной ролью США", - пояснил он.

Как отметил собеседник агентства, все это привело к тому, что Европа недооценила глубину недовольства в США. Сегодня заявления Трампа следует рассматривать как сигнал о возможном стратегическом переломе в системе евроатлантической безопасности.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.