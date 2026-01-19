Рейтинг@Mail.ru
18:50 19.01.2026
В России объем наличных денег за пять лет вырос почти в полтора раза
В России объем наличных денег за пять лет вырос почти в полтора раза
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России объем наличных денег за пять лет вырос почти в полтора раза

ЦБ: Объем наличных денег в России по итогам 2025 г достиг почти 20 трлн рублей

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России по итогам прошлого года достиг 19,7 триллиона рублей, увеличившись за пять лет почти в 1,5 раза, сообщил регулятор.
"С начала 2021 года объем наличных денег в обращении увеличился на 46,4% и на первое января 2026 года достиг 19,7 триллиона рублей", - говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Аналитики назвали причины всплеска наличных денег в обороте в России
29 ноября 2025, 10:18
Отмечается, что в течение последних пять лет геополитические изменения оказывали заметное влияние на страну.
"Периодически наблюдались всплески спроса на наличные деньги, особенно ярко они проявились в 2022 году. В дни пиковой нагрузки Банк России выпускал в обращение столько наличных денег, сколько обычно не выпускает за целый год", - говорится в материале.
По данным регулятора, система НДО успешно прошла проверку на прочность - сохранение ее устойчивости остается приоритетом для Банка России.
"В ближайший пятилетний период изменение объема наличных денег в обращении может происходить по разным сценариям, в зависимости от темпов роста российской экономики и сбалансированности развития платежной среды", - уточняет регулятор.
Ключевая ставка ЦБ декабрь 2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
19 декабря 2025, 14:14
 
