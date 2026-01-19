Рейтинг@Mail.ru
Наемники из Франции и Британии были в Красноармейске, рассказал беженец - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 19.01.2026
Наемники из Франции и Британии были в Красноармейске, рассказал беженец
Наемники из Франции и Британии были в Красноармейске, рассказал беженец - РИА Новости, 19.01.2026
Наемники из Франции и Британии были в Красноармейске, рассказал беженец
Британские и французские наемники находились в Красноармейске, рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска Владимир Головня. РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
франция
владимир путин
дмитрий песков
красноармейск
россия
франция
красноармейск, россия, франция, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Наемники из Франции и Британии были в Красноармейске, рассказал беженец

РИА Новости: британские и французские наемники были замечены в Красноармейске

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Frank Augstein
ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Британские и французские наемники находились в Красноармейске, рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска Владимир Головня.
"Были француз и англичанин. Этот англичанин по-русски разговаривал, но немного с акцентом. Он это сам сказал. Он сказал, что и сам англичанин, и сказал про то, что тут французы", – сказал Головня.
Беженец убежден, что встретившиеся ему иностранцы были военными, так как носили соответствующую форму.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияФранцияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала