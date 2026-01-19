НАЭКК провела первую открытую встречу в Москве

МОСКВА, 19 янв - пресс-служба НАЭКК. Первая открытая встреча Национальной ассоциации экспертов по корпоративным коммуникациям (НАЭКК) прошла в Москве.

Мероприятие собрало более 60 человек, представляющих российские компании: "Норникель" и "Трансмашхолдинг", "Ростех" и "Нордголд", РЖД, ВТБ и "ОТП-банк" и многие другие.

Управляющий партнер MediaLine, президент НАЭКК Лариса Рудакова рассказала, что дает участие в ассоциации.

"Как член ассоциации, вы можете рассчитывать на менторскую и тьюторскую поддержку экспертов с успешным опытом развития корпоративных коммуникаций в крупнейших компаниях. Вы сможете стать участником рабочих групп, которые продвигают тему профессиональных стандартов для нашей индустрии, получать консультации по построению вашего карьерного трека, развитию личного бренда. НАЭКК будет отстаивать интересы профессии внутрикома, специалиста по развитию корпоративной культуры и бренда работодателя, формировать ее имидж на уровне общественных и государственных институтов, в бизнес-сообществе и образовательной среде", — указала Лариса Рудакова.

Оргкомитет определил семь треков для рабочего старта ассоциации: GR-трек, треки обмена опытом, методологии профессии и развития рынка услуг, а также юридический, экспертный и карьерный треки.

На первой встрече состоялись первые брейнштормы и презентации планов треков, которые представили кураторы и рабочие группы.

Начальник Центра бренда работодателя и развития человеческого капитала РЖД Станислав Сугак и эксперт по корпоративной культуре, коммуникациям и бренду работодателя, ex-ДИТ Москвы, МТС, "МТС-Банк" Анна Пустовая вместе с активистами экспертного трека обсудили необходимость составить первый пул экспертов ассоциации и критерии их оценки; собрать базу вузов, с которыми НАЭКК собирается сотрудничать.

Помимо этого, они обсудили необходимость активизировать взаимодействие со СМИ для подготовки от имени экспертов НАЭКК комментариев, авторских колонок на тему бренда работодателя, корпоративной культуры и коммуникаций; собрать базу компаний, готовых принимать к себе на стажировку студентов и начинающих специалистов в области корпоративных коммуникаций; вести календарь мероприятий, где будут выступать и организовывать дискуссионные панели на тему корпоративных коммуникаций и бренда работодателя эксперты НАЭКК.

Руководитель управления корпоративной культуры и внутрикорпоративных коммуникаций ТМХ Александр Павлов и руководитель проектов по внутренним коммуникациям госкорпорации "Ростех" Светлана Савенкова вместе с активистами трека обмена опытом собрали первые идеи о формировании банка вдохновляющих идей для компаний; об изучении опыта успешных проектов для обоснования предложений и бюджетов руководству компаний (авторитет крупных брендов "рУлит"); о встречах в формате "культура ошибок"; об экспертной поддержке новичков в профессии и внутрикомов при разрешении проблемных ситуаций в компаниях; о формировании "Депозитария модельных решений".

Генеральный директор InterComm Анна Смирнова и руководитель компании "Коннектикум", эксперт по корпоративной культуре, внутренним коммуникациям, бренду работодателя, вовлеченности персонала Наталья Шонина презентовали идеи трека развития рынка услуг.

Были упомянуты такие идеи, как формирование рейтинга агентств, работающих на рынке внутрикома, корпкультуры, бренда работодателя; коммуникации с коллегами из отделов закупок компаний для формирования корректных заданий и критериев оценки на тендерах; организация в компаниях мероприятий в формате "день поставщика"; подготовка стандартов и шаблонов: описание кейса, отзыв, бриф, благодарность от заказчика — необходимые в работе агентств артефакты; мониторинг цен в мерче; неэтичный хантинг и как с ним бороться.

Итогом стало торжественное вручение сертификатов о членстве в НАЭКК амбассадорам сообщества InterComm и первым официально вступившим в ассоциацию коллегам.