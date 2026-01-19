https://ria.ru/20260119/mvf-2068768830.html
МВФ спрогнозировал мировую цену на нефть в 2026 году
МВФ спрогнозировал мировую цену на нефть в 2026 году - РИА Новости, 19.01.2026
МВФ спрогнозировал мировую цену на нефть в 2026 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средняя цена нефти в наступившем году составит 62,13 доллара за баррель, а в 2027 вырастет до 62,17, следует РИА Новости, 19.01.2026
МВФ спрогнозировал мировую цену на нефть в 2026 году
МВФ: средняя цена нефти в мире в 2026 году составит $62,13 за баррель