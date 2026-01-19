Рейтинг@Mail.ru
12:58 19.01.2026
МВФ спрогнозировал мировую цену на нефть в 2026 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средняя цена нефти в наступившем году составит 62,13 доллара за баррель, а в 2027 вырастет до 62,17, следует РИА Новости, 19.01.2026
экономика, сша, венесуэла, иран, мвф, brent
Экономика, США, Венесуэла, Иран, МВФ, Brent
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средняя цена нефти в наступившем году составит 62,13 доллара за баррель, а в 2027 вырастет до 62,17, следует из доклада МВФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Простое среднее значение цен на нефть марок UK Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate. Средняя предполагаемая цена на нефть в долларах США за баррель, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 20 ноября 2025 года), составляет 62,13 доллара США на 2026 год и 62,17 доллара США на 2027 год", - говорится в новом докладе организации.
При этом в фонде отмечают, что ожидают дальнейшего снижения цен на нефть из-за "вялого роста мирового спроса и значительного роста предложения".
Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак ранее в январе заявила, что фонд пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле и Иране на нефтяные цены.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах
