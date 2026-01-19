МВФ повысил оценку роста мирового ВВП в 2026 году

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста мирового ВВП в наступившем году на 0,2 процентного пункта по сравнению со своим предыдущим прогнозом - до 3,3%, при этом оставив без изменения оценку на 2027 год на уровне 3,2%, следует из доклада МВФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Согласно прогнозам, темпы глобального экономического роста останутся устойчивыми и составят 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году: эти показатели аналогичны оценочному показателю в 3,3%, ожидаемому за 2025 год. Прогноз предусматривает небольшое повышение показателя на 2026 год и отсутствие изменений на 2027 год", - говорится в докладе.
Фонд отметил, что негативное влияние "изменчивой торговой политики" будет компенсировано резким ростом инвестиций в технологии, включая искусственный интеллект, особенно в Северной Америке и Азии.