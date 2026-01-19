Рейтинг@Mail.ru
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 19.01.2026 (обновлено: 12:54 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/mvf-2068759995.html
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах - РИА Новости, 19.01.2026
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах
Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои прогнозы по росту экономики России в 2026 году на 0,2 процентного пункта и в 2027 году на 0,1 п.п. по сравнению со РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:36:00+03:00
2026-01-19T12:54:00+03:00
экономика
россия
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
https://ria.ru/20260116/mvf-2068211438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах

МВФ снизил свои прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои прогнозы по росту экономики России в 2026 году на 0,2 процентного пункта и в 2027 году на 0,1 п.п. по сравнению со значениями в предыдущем прогнозе, выяснило РИА Новости, изучив доклад организации.
Так, рост экономики РФ в 2026 году составит 0,8%, а в 2027 году ускорится до 1%. Вместе с тем прогноз по росту российской экономики по итогам 2025 года оставлен без изменений и составляет 0,6%.
Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Глава МВФ хочет попросить одобрить новую программу для Киева
16 января, 04:00
 
ЭкономикаРоссияМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала