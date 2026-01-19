https://ria.ru/20260119/mvf-2068759995.html
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах
Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои прогнозы по росту экономики России в 2026 году на 0,2 процентного пункта и в 2027 году на 0,1 п.п. по сравнению со РИА Новости, 19.01.2026
россия
