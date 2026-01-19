Рейтинг@Mail.ru
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
08:58 19.01.2026 (обновлено: 10:32 19.01.2026)
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты - РИА Новости, 19.01.2026
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
Мошенники начали рассылать пользователям письма с запросом на обновление электронной почты на портале "Госуслуг", чтобы заставить жертв самим звонить им,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:58:00+03:00
2026-01-19T10:32:00+03:00
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты

МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мошенники начали рассылать пользователям письма с запросом на обновление электронной почты на портале "Госуслуг", чтобы заставить жертв самим звонить им, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
© Вестник Киберполиции России/TelegramВ МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Вестник Киберполиции России/Telegram
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
"В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки", — говорится в публикации.
Как уточнили киберполицейские, в письме указан поддельный номер телефона техподдержки, при этом мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже советуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС.
"Но все это обман", — подчеркнул в МВД.
Там напомнили, что единственный адрес, с которого может прийти письмо от "Госуслуг", — no-reply@gosuslugi.ru.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Мошенники придумали новую схему получения доступа к "Госуслугам"
7 сентября 2025, 03:26
 
Общество Министерство внутренних дел РФ (МВД России) Мошенничество
 
 
