https://ria.ru/20260119/mvd-2068693107.html
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
2026-01-19T08:58:00+03:00
2026-01-19T08:58:00+03:00
2026-01-19T10:32:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20250907/moshenniki-2040231903.html
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество
В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Мошенники начали рассылать пользователям письма с запросом на обновление электронной почты на портале "Госуслуг", чтобы заставить жертв самим звонить им, предупредили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки", — говорится в публикации.
Как уточнили киберполицейские, в письме указан поддельный номер телефона техподдержки, при этом мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже советуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС.
"Но все это обман", — подчеркнул в МВД.
Там напомнили, что единственный адрес, с которого может прийти письмо от "Госуслуг", — no-reply@gosuslugi.ru.