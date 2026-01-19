В МВД показали рассылку мошенников с запросом на обновление почты

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мошенники начали рассылать пользователям письма с запросом на обновление электронной почты на портале "Госуслуг", чтобы заставить жертв самим звонить им, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки", — говорится в публикации.

Как уточнили киберполицейские, в письме указан поддельный номер телефона техподдержки, при этом мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже советуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС.

"Но все это обман", — подчеркнул в МВД.