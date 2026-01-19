https://ria.ru/20260119/mvd-2068692124.html
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск - РИА Новости, 19.01.2026
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск
МВД РФ объявило бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:37:00+03:00
2026-01-19T08:37:00+03:00
2026-01-19T08:52:00+03:00
происшествия
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20250807/rozysk-2033867848.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Свердловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск
МВД объявило в розыск экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
МВД РФ объявило бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду в розыск по уголовной статье, сообщается на сайте
ведомства.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Гайды в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается экс-чиновник, не уточняется.
Сергей Гайда - сын бывшего советника свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. На должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Гайда-младший был назначен в 2014 году, а в 2018 году перешел на пост замминистра по социальной политике региона. В 2024 году он, по данным СМИ, покинул страну, и заявлялось, что ранее он выступал "гарантом" в схеме передачи взяток мэру Дегтярска Вадиму Пильникову.
Пильникова Кировский районный суд Екатеринбурга в июне 2025 года приговорил к 10 годам колонии строгого режима за коррупцию в крупном и особо крупном размере. Позднее в апелляции экс-мэру Дегтярска смягчили приговор - с 10 на 8 лет колонии.