Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Гайды в базе розыска.

Сергей Гайда - сын бывшего советника свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. На должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Гайда-младший был назначен в 2014 году, а в 2018 году перешел на пост замминистра по социальной политике региона. В 2024 году он, по данным СМИ, покинул страну, и заявлялось, что ранее он выступал "гарантом" в схеме передачи взяток мэру Дегтярска Вадиму Пильникову.