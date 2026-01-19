https://ria.ru/20260119/mozg-2068677471.html
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Грецкие орехи, жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад улучшают микроциркуляцию и питание нейронов головного мозга, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад — все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов", — сказал врач.
По словам Мартынова
, полезными для мозга также являются орехи – в них содержится омега-3, магний и антиоксиданты. Невролог отметил, что особенно полезны грецкие орехи.