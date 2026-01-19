Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Грецкие орехи, жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад улучшают микроциркуляцию и питание нейронов головного мозга, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

"Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад — все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов", — сказал врач.