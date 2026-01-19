Рейтинг@Mail.ru
04:28 19.01.2026 (обновлено: 10:38 19.01.2026)
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга
владимир мартынов
общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Грецкие орехи, жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад улучшают микроциркуляцию и питание нейронов головного мозга, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад — все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов", — сказал врач.
По словам Мартынова, полезными для мозга также являются орехи – в них содержится омега-3, магний и антиоксиданты. Невролог отметил, что особенно полезны грецкие орехи.
Уставший бизнесмен спит в офисе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать
13 января, 04:26
 
