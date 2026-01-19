Рейтинг@Mail.ru
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви
18:05 19.01.2026
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви и храма, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 19.01.2026
Новости
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви

Более 30 церквей и храмов Москвы обеспечили дополнительной водой к Крещению

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСвященнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви и храма, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 34 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.
"Для 10 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 24 объектах, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставлялась в автоцистернах", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей дежурили наряды спасателей и пожарных.
"Были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году проходят на 40 специально обустроенных площадках", - уточнил Бирюков.
