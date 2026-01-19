Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний

Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний

В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви и храма, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 34 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.

"Для 10 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 24 объектах, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставлялась в автоцистернах", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей дежурили наряды спасателей и пожарных.