В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви и храма, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 19.01.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
крещение господне
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065734687_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f671b329ac6cc5dac57a00cb9142d56.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве к Крещению дополнительно обеспечили питьевой водой 34 церкви и храма, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 34 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.
"Для 10 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 24 объектах, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставлялась в автоцистернах", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей дежурили наряды спасателей и пожарных.
"Были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году проходят на 40 специально обустроенных площадках", - уточнил Бирюков.