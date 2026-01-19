В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мужчина вытолкнул знакомую из окна квартиры пятого этажа в ходе конфликта на юге Москвы, женщина госпитализирована, в отношении мужчины возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 15 января между мужчиной и его знакомой произошел конфликт, в результате которого он вытолкнул женщину из окна квартиры на пятом этаже на юге Москвы . Женщину своевременно госпитализировали, она находится в больнице.

В пресс-службе ГУМВД по Москве рассказали, что, согласно показаниям девушки, ее знакомый был ранее многократно судим.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - добавили в столичном главке СК