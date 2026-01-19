Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/moskva-2068833409.html
В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа
В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа - РИА Новости, 19.01.2026
В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа
Мужчина вытолкнул знакомую из окна квартиры пятого этажа в ходе конфликта на юге Москвы, женщина госпитализирована, в отношении мужчины возбуждено дело о... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:22:00+03:00
2026-01-19T16:22:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
https://ria.ru/20251115/chp-2055174400.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа

В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна пятого этажа, она госпитализирована

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мужчина вытолкнул знакомую из окна квартиры пятого этажа в ходе конфликта на юге Москвы, женщина госпитализирована, в отношении мужчины возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 15 января между мужчиной и его знакомой произошел конфликт, в результате которого он вытолкнул женщину из окна квартиры на пятом этаже на юге Москвы. Женщину своевременно госпитализировали, она находится в больнице.
В пресс-службе ГУМВД по Москве рассказали, что, согласно показаниям девушки, ее знакомый был ранее многократно судим.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - добавили в столичном главке СК.
Мужчине уже предъявлено обвинение, он дал признательные показания, в понедельник следствие попросит суд о его аресте, отметили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Мужчина проник в чужую квартиру в Подмосковье и умер
15 ноября 2025, 14:46
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала